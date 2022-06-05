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الأحد، 05-06-2022 12:05 م

105 ملايين دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع امريكا

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الوكيل الإخباري - سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 105 ملايين دينار.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6 % ، لتبلغ نحو 365 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 344 مليون دينار.

 

كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من هذا العام، لتبلغ حوالي 260 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 245 مليون دينار.


ومن أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، صناعة الألبسة والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات. 




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