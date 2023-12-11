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الإثنين، 11-12-2023 11:13 ص

136 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 9 أشهر

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الوكيل الإخباري - سجلت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال أول التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نموا، تجاوزت نسبته 11.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، نحو 136 مليون دولار، بارتفاع من 120 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2022.


وتتركز صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على السماد العضوي، قضبان الحديد، المحاليل الطبية، بعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.


وبحسب تقرير حديث، صدر عن غرفة تجارة قطر، اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نحو 3.25 مليار ريال قطري (892.8 مليون دولار).


و تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3 بالمئة، وتلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة، ثم دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.7 بالمئة، ثم دول افريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة في المرتبة السابعة دول أميركية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول اوقيانوسيا بنسبة 0.15 بالمئة ، وأخيراً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.07 بالمئة.


كما تصدرت هولندا القائمة، حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثاً بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعاً بنسبة 8.6 بالمئة، و الامارات العربية المتحدة خامساً بنسبة 7.4 بالمئة، وسادساً جاءت الصين بنسبة 5.9 بالمئة، ثم في المرتبة السابعة تونس بنسبة 5.3 بالمئة، تلتها ألمانيا بنسبة 4.8 بالمئة، ثم تركيا بنسبة 3.4 بالمئة، وأخيراً حلت فرنسا بنسبة 3.3 بالمئة في المرتبة العاشرة.


واستحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 76 بالمئة من القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي ، بينما استحوذت بقية الدول (90 دولة) على ما نسبته 24 بالمئة.


وأوضح التقرير أن عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث منن العام الحالي بلغ 100 دولة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول افريقيا 24 دولة، ثم مجموعة دول آسيا 21 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 18 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية 13 دولة، ثم مجموعة دول أميركية أخرى 9 دول، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى 7 دول، ثم دول مجلس التعاون الخليجي 5 دول، تلتها مجموعة دول أوقيانوسيا بعدد دولتين وأخيرا الولايات المتحدة الأميركية.

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