145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة العقبة الخاصة نايف البخيت، الخميس، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي أتى تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اضافة اعلان



وأضاف البخيت أن شركة تطوير العقبة كممثل للحكومة تملك الميناء وشركة الميناء الصناعي هي المطور له.



وقال إن كلفة تطوير الميناء الصناعي حوالي 145 مليون دينار.



ولفت إلى أن شركة الموانئ الصناعية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس أهم شركتي تعدين في الأردن ونحن نعلم مدى مساهمة هاتين الشركتين في الاقتصاد الوطني وما تنتجه من مواد تصدر إلى كل دول العالم.