الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-12-2022 02:06 م

15.7 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 15.70 % ليصل إلى 142.06 مقابل 122.78 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 15.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 % والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 33.92 % والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 %.

 

وانخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 7.52 % والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 %.


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