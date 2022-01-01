17.8 مليار دولار مكاسب بورصة قطر عام 2021

الوكيل الإخباري-سجلت الأسهم القطرية ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي هو الأكبر منذ ثلاثة أعوام.

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وذكرت بورصة قطر عبر موقعها الرسمي اليوم، أن إجمالي مكاسب الأسهم المتحققة خلال عام 2021، بلغت 64.8 مليار ريال (17.8 مليار دولار).



وكان حجم القيمة السوقية لأسهم بورصة قطر بلغ 602.7 مليار ريال في أولى جلسات العام الماضي، لترتفع إلى 667.5 مليار ريال في آخر جلسات العام.



ووفقاً لموقع بورصة قطر، فقد قفز المؤشر العام البورصة بواقع 1188.31 نقطة وبنسبة 11.4 بالمئة، حيث ارتفع من مستوى 10437 نقطة في بداية العام، ليغلق عند 11625 نقطة في نهاية العام. وحقق 29 سهما مدرجا في البورصة مكاسب متفاوتة تراوحت ما بين 0.06 بالمئة و105 بالمئة.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، 48 شركة، يجري تداول أسهمها من خلال 8 قطاعات.

بترا