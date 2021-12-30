مصرف قطر المركزي يعلن انهاء مهلة استبدال العملة القديمة غدا

الوكيل الإخباري-أعلن مصرف قطر المركزي أن آخر مهلة لاستبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع للعملة القطرية، بالإصدار الخامس الجديد، سيكون يوم غد الجمعة.

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وقال المركزي القطري عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن الأوراق النقدية القديمة بفئاتها كافة، ستصبح اعتبارا من بعد غد السبت، عملة غير قانونية وغير مبرأة الذمة.



ودعا إلى استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المحلية، أو من خلال البنوك مباشرة والحصول على عملة جديدة بدلا منها.



وكان مصرف قطر المركزي بدأ بطرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، تزامنا مع احتفالات قطر باليوم الوطني في 18 كانون الأول الماضي، وحدد 90 يوما لسحب العملة القديمة، ثم أصدر قرارا بتمديد المهلة حتى الأول من شهر تموز الماضي لقبول واستبدال العملة القديمة، ثم قرر تمديد المهلة بشكل نهائي حتى نهاية العام الحالي.



وتتميز العملة القطرية الجديدة بنظام جديد يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحها في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى إلى مصرف قطر المركزي، ويستند هذا النظام إلى قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول ومع البنوك لتسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها، فضلا عن المساعدة في معرفة دورة صلاحيتها والتالف منها.

بترا