2.3 مليار دينار صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - تواصل الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي نموها لتصل إلى 2.307 مليار دينار، مقابل 1.974 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%.

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وتراجعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، وصولا إلى 3.565 مليار دينار، مقارنة مع 4.600 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 22.5%.



وانخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.258 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.626 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وفي المقابل، وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي نحو 5.872 مليار دينار، مقارنة مع 6.574 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

