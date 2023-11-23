الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

الخميس، 23-11-2023 10:05 ص

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

0


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي، مُقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بقيمة (46) مليون يورو. 

اضافة اعلان


وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأردن.


وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.


إقرأ ايضا
1120231994520771682766

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

LYNXMPEJAL0IW_L

أسعار النفط تهوي وتأجيل اجتماع لـ "أوبك+"

gold3_800x533_L_1412152987

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً 0.15%

63bb940299014

استقرار الدولار عالميا

تنزيل (3)

سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مدتها 9 سنوات مع شركة بريطانية

538_product

330 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية و 290 للرشادية بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
Aux8ByTSWV5lHLRn7QNp3ltXmKZP93Gt9mX6uo9P

الجغبير: ارتفاع كلف الإنتاج يؤخر استغلال الفرص الكامنة لدى القطاع الصناعي

main_image65585543b67b9

صندوق النقد: الحرب على غزة تشكل صعوبات على اقتصاد الأردن ومصر ولبنان

ذهب خاص

في تسعيرة ثانية .. أسعار الذهب تقفز محلياً

8202329144633830610731

الأردن استورد 1.276 مليون جهاز خلوي بقيمة 111.6 مليون دينار في 9 أشهر

إنتاج-الهيدروجين-الأخضر

وزارة الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

7

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 8 أشهر