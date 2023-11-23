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الخميس، 23-11-2023 01:42 م

انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 11.0%

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الوكيل الإخباري - انخفض العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" بنسبة 11.0% منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

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وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.4 %، وصولا إلى ما مقداره 6.764 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.933 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 % لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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