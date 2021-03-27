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السبت، 27-03-2021 12:20 م

2000 شركة أردنية مستثمرة في مصر

مصر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - توفر الشركات الأردنية العاملة في مصر نحو 46.442 ألف فرصة عمل وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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وذكرت الهيئة في تقريرها، أن المملكة الأردنية الهاشمية تأتي في المرتبة الـ 24 من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي رؤوس أموال نحو 3.338 مليار دولار ويبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 600 مليون دولار موزعة في نحو 2.032 شركة.


ويتصدر القطاع الصناعي الاستثمارات الأردنية في مصر بنحو 320 مليون دولار في 614 شركة يليه الخدمي باستثمارات تقدر ب 66 مليون دولار.


وتقدر الاستثمارات الأردنية في قطاع التمويل الذي يحتل المرتبة الثالثة بنحو 48 مليون دولار شركة، وتأتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأخيرة بحجم استثمارات 6 مليون دولار.


وتستحوذ محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية على نصف الاستثمارات الأردنية في مصر بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.


فيما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة .

 



 




 

 


 

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