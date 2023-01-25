24 مليار دولار صادرات النفط السعودية في تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات السلعية في السعودية بنسبة 3.6 % في تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 113 مليار ريال (حوالي 30.1 مليار دولار)، مقابلَ 109 مليارات ريال خلال شهر تشرين الثاني 2021، وذلك بزيادة بـ 4 مليارات ريال، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

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وأفادت البيانات أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر تشرين الثاني 2022 بلغت 90 مليار ريال (ما يعادل 24 مليار دولار)، مقابل 81 مليار ريال خلال شهر تشرين الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 9 مليارات ريال، بنسبة نمو 11.1 % .



ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر تشرين الثاني 2022 حوالي 23 مليار ريال، مقابلَ 28 مليار ريال خلال شهر تشرين الثاني 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه 5 مليارات ريال، بنسبة انخفاض 17.9 % . ( سكاي نيوز )

