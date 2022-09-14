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الأربعاء، 14-09-2022 04:51 م

298 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

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الوكيل الإخباري - حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في النصف الأول من العام الحالي، فائضا مقداره 298 مليون دينار.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 22 بالمئة، لتبلغ حوالي 825 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 676 مليون دينار.


كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.9 بالمئة، لتبلغ حوالي 527 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 472 مليون دينار.


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