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الأربعاء، 20-09-2023 03:03 م

33.4 مليون دينار قروض قدمتها البنوك الأردنية حتى نهاية تموز الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية (القروض) التي قدمتها البنوك المرخصة في الأردن بمقدار (810) آلاف دينار، بعد أن بلغ رصيد إجمالي التسهيلات مع نهاية شهر تموز الماضي ( 33 مليون و 401 ألف و500  دينار) مقابل ( 32 مليون و 591 ألف و500 دينار) نهاية عام 2022.

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وقالت بيانات البنك المركزي التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية، إن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة ارتفع بمقدار ( 733 ألف و400 دينار) بعد أن سجل مع نهاية شهر تموز الماضي ( 42 مليون و 840 ألف و100 دينار) مقابل ( 42 مليون و106 آلاف و700 دينار) نهاية عام 2022.


ووصل حجم السيولة المحلية إلى ( 42 مليون و159 ألف و200 دينار) مقابل ( 41 مليون و 681 ألف و700) دينار نهاية عام 2022.

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