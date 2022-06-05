الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
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339 مليون دينار قيمة صادرات غرفة تجارة عمان خلال 5 أشهر

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الأحد، 05-06-2022 04:35 م

339 مليون دينار قيمة صادرات غرفة تجارة عمان خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية 339 مليون دينار، مقابل 248 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية أعلنتها الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي، 10879 شهادة مقابل 11073 شهادة للفترة ذاتها خلال العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 2269، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 1508، فالعراق 489، ومصر 375 والهند بعدد 81 شهادة.


وتوزعت الصادرات خلال الأشهر الخمس الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 77 مليون دينار، ومصر 52 مليون دينار، فالسعودية 31 مليون دينار، ودولة الامارات نحو 30 مليون دينار، ثم الهند بقيمة نحو 27 مليون دينار.

 

 


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