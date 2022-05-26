الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

حالة البلاد: ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب أهم معيقات الاستثمار

الكشف عن أسرار وخفايا فيروس جدري القرود

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

وفيات الخميس 26-5-2022

الأوقاف تعلن قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي اليوم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من قلقيلية

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الخميس، 26-05-2022 09:32 ص

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

GettyImages-114337335


الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) في مصر، من مستوى 119.38 نقطة خلال مارس 2022 (أولي) مقابل نحو 110.14 نقطة خلال فبراير 2022 (نهائي) بنسبة زيادة بلغت نحو 8.39%.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ نحو 154.78 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث بلغ 146.39 بارتفاع قدره 5.73% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 350.77 خلال مارس 2022 مقارنة بفبراير 2022، حيث بلغ 288.8 بارتفاع قدره 21.46% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لدخول موسم الصيف.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
5f771964-7777

حالة البلاد: ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب أهم معيقات الاستثمار

5202219143514231939577

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني

628df4e74c59b7756555df46

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

1 - Copy

أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء

main_image5ddb9f8a96f80

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

55-37

انخفاض أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
main_image5ddb9f8a96f80

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

download

مصر: احتياطي القمح يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك

4-1-1-768x430-1

دولار للبيع بأعلى سعر في مصر

310226_3f4

مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح

298791-65957677

سعر الجنيه في مصر يواصل الصعود أمام الدولار.. وهذه مكاسبه

62848b5442360430f818661f

مصر تكشف عن حجم استهلاك الشخص من القمح وعن مخزون بعض المواد الغذائية