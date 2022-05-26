الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) في مصر، من مستوى 119.38 نقطة خلال مارس 2022 (أولي) مقابل نحو 110.14 نقطة خلال فبراير 2022 (نهائي) بنسبة زيادة بلغت نحو 8.39%.



ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ نحو 154.78 خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث بلغ 146.39 بارتفاع قدره 5.73% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.



وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 350.77 خلال مارس 2022 مقارنة بفبراير 2022، حيث بلغ 288.8 بارتفاع قدره 21.46% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لدخول موسم الصيف.

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