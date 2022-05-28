السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المعهد المروري: 320 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية العام الماضي

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

حالة انتحار جديدة.. عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه في لبنان

الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

حالة البلاد يدعو إلى جدولة ديون القطاع السياحي

السبت، 28-05-2022 12:07 م

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

6291e0254c59b72b2770f25d


الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الصحة المصرية تقريرا جديدا متعلقا بمرض جدري القردة، مبينة فيه الفوارق بينه وبين الجدري المائي.

اضافة اعلان

 

وفي التقرير، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أنه "بالرغم من التشابه في الأسماء والأعراض بين الجدري المائي وجدري القردة، إلا أن فيروس جدري القردة يختلف تماما عن فيروس الجدري المائي"، مضيفا: "جدري القردة والجدري المائي مختلفان تماما، ولا يوجد تداخل مناعي بينهما، لقاحا كان أم إصابة، ولقاح الجدري المائي لا يحمي من الإصابة بمرض جدري القردة، والغدد الليمفاوية المتضخمة هي سمة مميزة لجدري القرود والتي لا توجد في الجديري المائي".

وأكمل عبد الغفار: "مصر خالية من وجود حالات مصابة بفيروس جدري القردة، أو وجود حالات مشتبه فيها"، مطمئنا المواطنين من "متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي المتعلق بفيروس كورونا أو مرض جدري القردة"، حيث لفت إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل المحتمل مع مرض جدري القردة.

وفي إطار الحديث عن طرق الوقاية من جدري القردة، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى "المحافظة على غسل اليدين، والبعد عن القوارض، وطهي اللحوم جيدا، والالتزام بارتداء القفزات عند التعامل مع الحيوانات، وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين المواطنين بعضهم البعض"، موضحا  أن "أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القردة هم الأطفال والسيدات الحوامل نظرا لقلة مناعتهم".

هذا وشددت وزارة الصحة والسكان المصرية على "استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية".

كما دعت المواطنين إلى "ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن، لاستقبال كل الاستفسارات والتساؤلات والرد عليها من قبل مصادرها الرسمية".

 

 روسيا اليوم

إقرأ ايضا
corn_9845623-590x330

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

11fd71fd-a817-40ba-a1d5-15c5f4d0b8f4-1

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

.للال

صناعيون: خفض التعرفة الكهربائية لن ينعكس على أسعار المنتجات

download

روسيا تفكر في السماح باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات

f17114237

شركات أوروبية تشتري النفط الروسي بأسعار زهيدة.. وتبيعه في الأسواق

6291cc784c59b777d9167a0b

الليرة اللبنانية ترتفع بشكل هائل أمام الدولار بعد انهيارات قياسية

أخبار متعلقة
download

الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

GettyImages-114337335

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

main_image5ddb9f8a96f80

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

download

مصر: احتياطي القمح يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك

4-1-1-768x430-1

دولار للبيع بأعلى سعر في مصر

310226_3f4

مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح