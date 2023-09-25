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الإثنين، 25-09-2023 01:05 م

4 مليارات دولار لتدشين برنامج ذكاء اصطناعي منافس لـ تشات جي بي تي

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الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة "أمازون" اليوم الاثنين، عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" لتكون منافساً لبرنامج "تشات جي بي تي"، ما يسرّع السباق العالمي نحو هذه التقنيات.اضافة اعلان


ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت برنامج "كلود" Claude، وهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة .

من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.





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