ملياردير أميركي: الذكاء الاصطناعي سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر بعد 5 سنوات

الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأميركي راي داليو، إنه على يقين من أن الذكاء الاصطناعي ‏سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر

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وأضاف داليو، أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الناس على تحقيق خطوات كبيرة في الإنتاجية ‏والتعليم والرعاية الصحية.



لكن على الجانب الآخر يرى داليو، أنه من المُحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي ‏إلى تعطيل الوظائف .



وقال داليو:" كل هذه ‏التغييرات ستحدث في السنوات الخمس المقبلة وعندما أقول ذلك لا أقصد بعد ‏خمس سنوات من الآن أعني أنك ستشهد تغييرات العام المقبل وفي العام ‏التالي تغييرات أكبر كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة."‏