ملياردير أميركي: الذكاء الاصطناعي سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر بعد 5 سنوات

الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأميركي راي داليو، إنه على يقين من أن الذكاء الاصطناعي سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر
وأضاف داليو، أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الناس على تحقيق خطوات كبيرة في الإنتاجية والتعليم والرعاية الصحية.
لكن على الجانب الآخر يرى داليو، أنه من المُحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل الوظائف .
وقال داليو:" كل هذه التغييرات ستحدث في السنوات الخمس المقبلة وعندما أقول ذلك لا أقصد بعد خمس سنوات من الآن أعني أنك ستشهد تغييرات العام المقبل وفي العام التالي تغييرات أكبر كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة."