الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة اليوم

صحة الرمثا تتابع إصابة طالب في احدى المدارس بالكبد الوبائي

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

الذهب عالمياً يهبط بقوة

وزير الصحة يوضح حول الوضع الوبائي في الأردن

وفاة عشريني دهساً في عمّان

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي في رام الله

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

الرئيس السوري يصل إلى الصين

 
الخميس، 21-09-2023 11:20 ص

ملياردير أميركي: الذكاء الاصطناعي سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر بعد 5 سنوات

804401-613571687


الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأميركي راي داليو، إنه على يقين من أن الذكاء الاصطناعي ‏سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر

اضافة اعلان


وأضاف داليو، أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الناس على تحقيق خطوات كبيرة في الإنتاجية ‏والتعليم والرعاية الصحية.

لكن على الجانب الآخر يرى داليو، أنه من المُحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي ‏إلى تعطيل الوظائف .

وقال داليو:" كل هذه ‏التغييرات ستحدث في السنوات الخمس المقبلة وعندما أقول ذلك لا أقصد بعد ‏خمس سنوات من الآن أعني أنك ستشهد تغييرات العام المقبل وفي العام ‏التالي تغييرات أكبر كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة."‏

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-21 at 10.58.14

سعر ليرة الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الخميس

2

دولة خليجية تقرر رفع رسوم العمالة الوافدة لديها

LYNXMPEA5N0EK_L

الذهب عالمياً يهبط بقوة

2

24.4 مليار دولار صادرات السعودية في تموز

92023169320692972874

سعر الذهب غرام 21 بالأردن اليوم الخميس

23

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آذار الماضي

أخبار متعلقة
0

غوتيريش يحذر: النظام المالي العالمي يواجه خطر التفكك