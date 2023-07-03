4 مليار دينار قيمة الحركات المالية لنظام كليك في الأردن خلال النصف الأول من 2023

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة الحركات المالية لنظام الدفع الفوري (كليك) في النصف الأول من العام الحالي 4 مليارات دينار، وفق الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو.

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وقالت البهو في تصريحات تلفزيونية إن عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز مليوني محفظة نشطة في الأردن، وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ حجم الحركات في المحافظ الإلكترونية 4.1 مليار دينار؛ كما تجاوز عدد الحركات 3 ملايين حركة.



وبشأن البطاقات، أشارت البهو، إلى أنها تشهد نموا كبيرا سواء البطاقات الائتمانية أو المباشرة من الحساب، وتجاوز عدد البطاقات الدائنة 5.5 ملايين

بطاقة مصدرة في الأردن، ويبلغ النمو فيها 30% على الأقل سنويا.



في العام الماضي، بلغت قيمة مشتريات الأشخاص وإنفاقها بالبطاقات قرابة 5.5 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار ببطاقات أجنبية.