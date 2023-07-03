الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين

4 مليار دينار قيمة الحركات المالية لنظام كليك في الأردن خلال النصف الأول من 2023

دراسة: 68% من الشباب قلقون من تداعيات أزمة المناخ على الأردن

وزير الخارجية يزور دمشق غداً

الصفدي: الأردن الأكثر تضررا بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة

هذا ما طلبه النقد الدولي من الأردن لتحسين الاقتصاد المحلي - تفاصيل

مسودة قانون الأحداث: إنشاء إدارة شرطة متخصصة في شؤون الأحداث

التعاون الاسلامي تدعو باجتماعها الطارئ لموقف موحّد

رئيس الجامعة الأردنية يُصدر قراراً هاماً وجريئاً للطلبة

هام من المركزي لشركات التأمين بشأن المطالبات الطبية ودخولات المستشفيات

 
الإثنين، 03-07-2023 12:11 ص

4 مليار دينار قيمة الحركات المالية لنظام كليك في الأردن خلال النصف الأول من 2023

64a1ce382c6dc


الوكيل الاخباري - بلغت قيمة الحركات المالية لنظام الدفع الفوري (كليك) في النصف الأول من العام الحالي 4 مليارات دينار، وفق الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو.

اضافة اعلان


وقالت البهو في تصريحات تلفزيونية إن عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز مليوني محفظة نشطة في الأردن، وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ حجم الحركات في المحافظ الإلكترونية 4.1 مليار دينار؛ كما تجاوز عدد الحركات 3 ملايين حركة.


وبشأن البطاقات، أشارت البهو، إلى أنها تشهد نموا كبيرا سواء البطاقات الائتمانية أو المباشرة من الحساب، وتجاوز عدد البطاقات الدائنة 5.5 ملايين

بطاقة مصدرة في الأردن، ويبلغ النمو فيها 30% على الأقل سنويا.


في العام الماضي، بلغت قيمة مشتريات الأشخاص وإنفاقها بالبطاقات قرابة 5.5 مليارات دولار، منها 1.7 مليار دولار ببطاقات أجنبية.


إقرأ ايضا
1688319001393

بريطانيا تخطط لتسريع خطواتها نحو الحياد المناخي

147-130434-gold-prices-today-jordan-friday-20-may-2022_700x400

تعرف على أسعار بيع غرام الذهب بالأردن اليوم

Premium-Vector-Saudi-arabia-flag-with-turkey-flag

تركيا والسعودية تؤكدان تعزيز العلاقات التجارية

0L5A1502 - Copy

776 مليون يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في الأردن خلال 6 أعوام

357024249_1935927616781114_1107659643820309709_n

العراق صدّر أكثر من 100 مليون برميل نفط خلال حزيران الماضي

649fc84a42360474ec1a0da0

صحيفة: الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني