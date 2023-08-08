الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

الأمن: تغيير المسرب والتجاوز الخاطئ والسرعات أبرز أسباب الحوادث بالمملكة

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في وادي عربة

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم

أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج

الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الثلاثاء 8 / 8 / 2023

"المرأة النيابية" تناقش اليوم تحديات تواجه معلمات المدارس الخاصة

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

 
الثلاثاء، 08-08-2023 08:55 ص

4.024 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 7 أشهر

1691473753947


الوكيل الإخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، 4.024 مليار دينار، مقابل 4.158 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

اضافة اعلان


ووفقا لمعطيات إحصائية سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 16 بالمئة للتعدينية.


واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.295 مليار دينار.


وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 666 مليون دينار مقابل 560 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 19 بالمئة.


وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى 483 مليون دينار مقابل 418 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، إلى 484 مليون دينار، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45 بالمئة.


بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى نحو 662 مليون دينار مقابل 888 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 25 بالمئة، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.


وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.757 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية نحو 1.120 مليار دينار، والدول الإفريقية نحو 35 مليون دينار.


وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 706 ملايين دينار، ودول أميركا الجنوبية 65 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 167 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 91 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 84 مليون دينار.


إقرأ ايضا
نفط5

أسعار النفط ترتفع بدعم تخفيضات الإنتاج

64d0f6a04c59b7210a6a106c

المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

556

مع تراجع الطلب.. ما العوامل الاقتصادية التي تتحكم بالذهب؟

175216Image1-1180x677_d

انخفاض أرباح أرامكو 38% مع تراجع أسعار النفط والإنتاج

455392

قرار مفاجئ من أكبر مشتر للذهب في العالم

2022_04_21_04_45_58

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

أخبار متعلقة
45

تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في حزيران

256

النفط يتجه إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر

2523

الذهب عالمياً يرتفع لأعلى مستوى بدعم من تراجع الدولار

417649_64_1690376546

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

الارز

أسعار الأرز عالمياً ترتفع وبتسارع

نفط8

النفط يواصل الارتفاع وبرنت فوق 82 دولارا