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الثلاثاء، 25-07-2023 12:11 م

أسعار الأرز عالمياً ترتفع وبتسارع

الارز


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز بعد أن حظرت الهند، أكبر دولة مصدرة، كمية كبيرة من الشحنات، ما زاد الضغوط على أسواق الغذاء العالمية التي تضررت بالفعل بسبب سوء الأحوال الجوية والصراع المتفاقم في أوكرانيا.

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وقال الرئيس الفخري لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، تشوكيات أوفاسونغسي، إحدى أكبر شركات شحن الحبوب في العالم: "على المدى القصير، السعر سيرتفع بالتأكيد، والمهم حالياً هو مدى ارتفاعه".


يعتبر الأرز أمراً حيوياً للوجبات الغذائية للمليارات في آسيا وإفريقيا، وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع فواتير الاستيراد للمشترين.


وتهدف القيود التي تفرضها الهند، والتي تنطبق على شحنات الأرز الأبيض غير البسمتي، إلى التحكم في الأسعار المحلية. وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير نمط طقس النينيو على الإمدادات الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، والهجمات الروسية على منشآت التصدير الأوكرانية.

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