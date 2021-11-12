42 مليار دولار حجم احتياطيات قطر حتى نهاية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- سجل حجم الاحتياطيات الرسمية لدولة قطر، ارتفاعاً بنحو 104 ملايين ريال، مع نهاية الشهر الماضي، ليبلغ إجماليها 153 مليار ريال (42 مليار دولار).

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ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية لقطر بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 170 مليون ريال، لتصل إلى نحو 210 مليارات ريال.



وتتشكل الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية، موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) ليشكل الاثنان معًا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

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