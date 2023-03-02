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الخميس، 02-03-2023 04:55 م

69 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - انخفضت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد خلال شباط الماضي بنسبة 35.3 % ، لتصل إلى 69 مليون دولار، مقارنة نفس الشهر من العام الماضي والبالغة 106.5 مليون دولار.

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وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، في بيان للغرفة اليوم الخميس، إن الانخفاض جاء نتيجة لتراجع الطلب عالميا على صادرات قطاع المحيكات والجلديات الذي يشكل الحجم الأكبر من صادرات المحافظة جراء تداعيات الظروف الدولية والأحداث المتسارعة إقليميا.


وبين حسان أن معظم صادرات المحافظة كانت من مدينة الحسن الصناعية وبنسبة 93.3 % فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة، مشيرا إلى أن السوق الأميركية استوعبت ما نسبته 67% من صادرات المحافظة، في حين بلغت 12,5 % للدول العربية.


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