718 مليون دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع منطقة التجارة العربية

الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 70.9 % ليصل إلى حوالي 718 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 420 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 33.5 %، لتبلغ حوالي 597 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 447 مليون دينار.



كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 51.7 % لتبلغ حوالي 1.315 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 867 مليون دينار.



ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 181 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 636 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في الربع الأول من هذا العام نحو 455 مليون دينار.

