ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأراضي والمساحة، ان حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر نيسان ارتفع بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفض نسبته (54%) مقارنةَ بالشهر السابق ليبلُغ (313) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.
وأضافت الدائرة انه ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاض بنسبة بلغت (55%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (13,843,998) ديناراً أردنياً.
كما انخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%14) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و (52%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (6,603,830) ديناراً أردنياً.
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وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%9)مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (54%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، في حين انخفضت بنسبةٍ بلغت (47%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين انخفضت بنسبةٍ بلغت (64%) مقارنةً بالشهر السابق.
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