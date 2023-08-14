8 دول عربية قدمت طلبات الانضمام إلى بريكس - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى منظمة بريكس، 8 منها عربية، على أن يُناقش ذلك في القمة المرتقبة الشهر الجاري. اضافة اعلان





وبينت باندور أن الدول العربية تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة هي: الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وفلسطين والسعودية والإمارات.



أما من الدول الأجنبية فضمّت القائمة: بنغلاديش وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا وبيلاروسيا وبوليفيا والأرجنتين وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وتايلاند.



وتعتبر "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يعقد قادتها قمّتهم الـ15 بين 22 و24 من الشهر الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

