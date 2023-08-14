الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

 
الإثنين، 14-08-2023 04:40 م

8 دول عربية قدمت طلبات الانضمام إلى بريكس - أسماء

Informal_meeting_of_the_BRICS_during_the_2019_G20_Osaka_summit


الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى منظمة بريكس، 8 منها عربية، على أن يُناقش ذلك في القمة المرتقبة الشهر الجاري.اضافة اعلان


وبينت باندور أن الدول العربية تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة هي: الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وفلسطين والسعودية والإمارات.

أما من الدول الأجنبية فضمّت القائمة: بنغلاديش وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا وبيلاروسيا وبوليفيا والأرجنتين وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وتايلاند.

وتعتبر "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يعقد قادتها قمّتهم الـ15 بين 22 و24 من الشهر الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

إقرأ ايضا
64da29604c59b731e26243b8

الكويت ترفع سعر نفطها

9bf66f6e7b118b5

الصندوق الأردني للريادة يستثمر 1.5 مليار دولار في سدو المالية

ركود

النقد الدولي: توقعات بدخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود هذا العام

55555

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

2244281-1924682545

الصين تخفف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي

bIJkS6yn9KaKavgv1UDq6elBLVdT324yiaT9quXN

السفير الهندي: ارتفاع التجارة الثنائية مع الأردن 63%

أخبار متعلقة
445

799 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

3831850329

252 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في 5 أشهر

441

الجزائر تجدد عزمها خفض إنتاج النفط 20 ألف برميل

4554

مصادر: الصين والسعودية تجريان محادثات لتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة

2238476-844869576

النفط يقفز ويختتم الأسبوع عند 86.2 دولارا للبرميل

2ipj-25-730x438-1-730x438

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس