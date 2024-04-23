975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - وصل حجم الاستثمار الكويتي في بورصة عمان لنهاية آذار الماضي إلى 975 مليون دينار.

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وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الكويتين وصل إلى قرابة 261 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.



وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية الكويتية في ملكية الأوراق المالية إلى 2061 ألف مساهمة في تلك الفترة.



وكشفت إحصائيات جمعية البنوك الأردنية أن الاستثمارات الكويتية والتي تتصف بالمؤسسية وتتجاوز نسبة 1 بالمئة من رأس مال البنك تركزت في 4 بنوك وهي الأردني الكويتي بنسبة تقارب 51 بالمئة، والإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 18.6بالمئة، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.3 بالمئة، والاستثماري بنسبة 4.3 بالمئة.



ووفقا لهذه النسبة فإن الاستثمارات الكويتية في البنوك الأردنية تقدر بـ 420 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية والبالغة نحو 4.25 مليار دينار.



بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستثمار الكويتي في البنوك الأردنية يعد دعامة رئيسية لعملها بوصفه استثمارا استراتيجيا ومؤسسيا من خلال مؤسسات كويتية تتمتع بسمعة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.



وبين أن هذا الاستثمار ينبع أهميته لكونه استثمارا طويل الأمد يعبر عن مساهمات فاعلة في البنوك الأردنية، ولا يعتمد المضاربة على أسعار الأسهم، الأمر الذي معه تتولد تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي، وتسهم في الحفاظ على القيمة السوقية العادلة لأسهم البنوك الأردنية، كما ترفد البنوك الأردنية بودائع نقدية استراتيجية.



وأكد المحروق أن الاستثمار الكويتي بالبنوك الأردنية، يؤكد ثقة الأشقاء الكويتين بالجهاز المصرفي الأردني والاقتصاد بشكل عام بوصفه مناخا مناسبا للاستثمار وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين.