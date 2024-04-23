الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول

عاجل عطلة رسمية للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

انطلاق فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني في مدارس العقبة

الدفاع المدني: التعامل مع 1280 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه لإدارة مكافحة المخدرات

فرار 200 ألف اسرائيلي الى الملاجئ بسبب مسيرات أطلقت من حزب الله

أبرز عمليات القسام خلال 200 يوم من الحرب على غزة

2733 شقة ومركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

أردوغان يعلن عن إنشاء نظام جديد في القوقاز

ضبط وردم 18 بئر مخالفة وبيع مياه وتزويد منشآت سياحية وشاليهات بالبحر الميت

الثلاثاء، 23-04-2024 03:42 م

975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان

1713874428900

الوكيل الإخباري - وصل حجم الاستثمار الكويتي في بورصة عمان لنهاية آذار الماضي إلى 975 مليون دينار.

اضافة اعلان


وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الكويتين وصل إلى قرابة 261 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.


وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية الكويتية في ملكية الأوراق المالية إلى 2061 ألف مساهمة في تلك الفترة.


وكشفت إحصائيات جمعية البنوك الأردنية أن الاستثمارات الكويتية والتي تتصف بالمؤسسية وتتجاوز نسبة 1 بالمئة من رأس مال البنك تركزت في 4 بنوك وهي الأردني الكويتي بنسبة تقارب 51 بالمئة، والإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 18.6بالمئة، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.3 بالمئة، والاستثماري بنسبة 4.3 بالمئة.


ووفقا لهذه النسبة فإن الاستثمارات الكويتية في البنوك الأردنية تقدر بـ 420 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية والبالغة نحو 4.25 مليار دينار.


بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستثمار الكويتي في البنوك الأردنية يعد دعامة رئيسية لعملها بوصفه استثمارا استراتيجيا ومؤسسيا من خلال مؤسسات كويتية تتمتع بسمعة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.


وبين أن هذا الاستثمار ينبع أهميته لكونه استثمارا طويل الأمد يعبر عن مساهمات فاعلة في البنوك الأردنية، ولا يعتمد المضاربة على أسعار الأسهم، الأمر الذي معه تتولد تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي، وتسهم في الحفاظ على القيمة السوقية العادلة لأسهم البنوك الأردنية، كما ترفد البنوك الأردنية بودائع نقدية استراتيجية.


وأكد المحروق أن الاستثمار الكويتي بالبنوك الأردنية، يؤكد ثقة الأشقاء الكويتين بالجهاز المصرفي الأردني والاقتصاد بشكل عام بوصفه مناخا مناسبا للاستثمار وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ليرة2

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

122588Image1-1180x677_d

توقعات عالمية بزيادة تفوق 20% للذهب والفضة في هذا التوقيت

72032024_777777

%35.6 تراجع الصادرات الإسبانية إلى إسرائيل شباط الماضي

ذهب2

انخفاضات متتالية على أسعار الذهب في الأردن

JTTYOURPIY7svAPLJfMeHrEUGmu19TRIC1ZDFOZq

الذهب عالمياً ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين

نفط8

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

أخبار متعلقة
1713788246194

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

1711893506049

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

WhatsApp Image 2024-03-28 at 5.54.49 PM

صعود الإسترليني مقابل الدولار واليورو

1000448159

نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني

550514_5_1711448996

إصدار دليل الاستثمار في بورصة عمان

1711371990066

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو