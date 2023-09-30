99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة المساعدات المالية التي وافق على تقديمها صندوق النقد الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية 2023، قرابة 99 مليون دولار.

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وفي التقرير السنوي للصندوق 2023 أشار إلى أنه زاد الموارد المتاحة من خلال برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) للأردن إلى 75.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 99 مليون دولار أميركي).



وفي نهاية حزيران الماضي، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) والذي أتاح للأردن سحبا فوريا بقيمة 32 مليون دولار.



ووصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن مع إطلاق برنامج (التسهيل الممدد) منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

