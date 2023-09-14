شركات الاتصالات تحقق إنجازاً عربياً وعالمياً بسرعات الإنترنت

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية

تقدم الأردن ليحل في المركز الرابع عربياً والثاني والأربعين على مستوى العالم بمعدل سرعات الإنترنت، بعد أن بلغ متوسط سرعات الإنترنت الثابت في الأردن 94 ميجابت بالثانية في شهر تموز، مع توقعات باستمرار ارتفاع المعدل مع ازدياد اشتراكات الفايبر وخاصة في المناطق التي تم نشر خدمات الفايبر فيها مؤخراً ومحافظات إقليم الوسط، وفق ما أورده موقع OOKLA العالمي لقياس سرعة الإنترنت.

شركات الاتصالات العاملة في المملكة ابدعت بتحقيق هذا النجاح والمساهمة في تقدم الأردن على المستوى العربي والعالمي في هذا المجال، إلى جانب التحسين المستمر والتطور الملحوظ من قبل مستخدمي هذه الخدمات من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، مما انعكس على تجربة المستخدمين من ناحية التطبيقات والاستخدامات الدارجة للإنترنت في الحياة اليومية، إلى جانب الخدمات المقدمة من قبل الشركات في ظل التوجه نحو رقمنة الخدمات.

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نتحدث عن هذا الإنجاز في خضم العمل والجهود التي تبذل على قدم وساق في رحلة التحول الرقمي ورؤية التحديث التي يسير بها الأردن نحو التطور والتقدم في العديد من المجالات، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال البنية التحتية الكفؤة والمتطورة في تحقيق أهداف هذه الرؤية ودفع عجلة التطور وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يتطلب شبكات اتصالات -وإنترنت على وجه الخصوص- قوية ومتطورة وذات كفاءة عالية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل يساهم في تقديم الخدمة الفضلى بكل سهولة وسرعة.



كل ما سبق يدعونا إلى الفخر بالمنجزات الوطنية وما لهذه النقلات النوعية من انعكاسات وأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من ناحية تمكين القطاعات المختلفة، وجذب الاستثمارات التي بالتأكيد تبحث عن التطور والمواكبة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يلبي تطلعاتها، وهي دعوة لمختلف الشركات والمؤسسات إلى العمل والجد والاجتهاد لنرفع اسم الأردن في مختلف المجالات.