آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

الوكيل الإخباري - فيما لا تزال توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تثير الجدل حول العالم، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة الموصل شمالي العراق فجر اليوم السبت.

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وذكر بيان لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" على "تويتر"، السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وقعت في الساعة 02:25 بتوقيت تركيا (توقيت غرينتش +3) بمدينة الموصل، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول.



وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء الحمدانية بعمق 15.27 كيلومتراً تحت سطح الأرض.



وذكرت تقارير إعلامية أن بعض منازل السكان تضررت جراء الهزة، وأن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال.



وتأتي هزة العراق وسط نشاط زلزالي كبير يضرب المنطقة في أعقاب الزلزال الدامي الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير.



وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال المروع 50 ألف قتيل.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة. وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين إلى أكثر من 50 ألفاً.

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