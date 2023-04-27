أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الوكيل الإخباري - لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، فيما يلي بيانات تظهر أرخص دول العالم في زيارة الطبيب وتناول الطعام في المطاعم.

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زيارة المطاعم مع الأسرة والأصدقاء باتت تقليدا في العديد من دول العالم، بما في ذلك في العالم العربي، وفيما يلي جدول بياني يظهر مدن بأرخص أسعار المطاعم:







لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أن توفر الرعاية الصحية يعتبر أحد ركائز العيش.



وفيما يلي لائحة بأرخص دول العالم في زيارة الطبيب:





روسيا اليوم