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الأحد، 16-04-2023 12:34 م

ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي

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الوكيل الإخباري - قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيموت على أيدي الأوكرانيين الذين سينتفضون ضده.

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة Redacted على يوتيوب، "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيموت خلال الانتفاضة بسبب استياء المواطنين الأوكرانيين.. إنسانيا.. أنت ترغب في رؤيته هو وعائلته على متن طائرة أو قطار وإرسالهم إلى المنفى، حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مريحة، ويدينهم العالم إلى الأبد بسبب ما فعلوه بالشعب الأوكراني. ولكن إذا كنت تفكر بواقعية، فمن المرجح أنه سيموت على أيدي الأوكرانيين الذين سينتفضون ضده".


ويلفت ريتر إلى أن الأوكرانيين سيشنون أعمال شغب ضد زيلينسكي لأنه سبب الانهيار الكامل للمجتمع الأوكراني، ليس فقط بسبب الوضع في ساحة المعركة ومئات الآلاف من الجنود القتلى، ولكن أيضا بسبب الملايين من المواطنين الذين أجبروا على ترك منازلهم.


وشدد ريتر على أن "هذا وضع مأساوي من جميع النواحي".

 

RT

 




 

 


 

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