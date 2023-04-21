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الجمعة، 21-04-2023 08:31 م

ارتفاع مستويات البحار في العالم إلى مستوى غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مستويات البحار في العالم ترتفع بوتيرة أكبر من مثلي الوتيرة التي ارتفعت بها خلال العقد الأول من تسجيل القياسات بين 1993 و2002 وسجلت رقما قياسيا مرتفعا العام الماضي.

وقالت المنظمة إن ذوبان الأنهار الجليدية بشكل مفرط ومستويات الحرارة القياسية في المحيطات، التي تتسبب في تمدد المياه، أسهما في ارتفاع مستوى سطح البحر 4.62 ملليمترات سنويا في المتوسط بين 2013 و2022، وذلك في تقرير رئيسي لتفصيل الآثار السلبية لتغير المناخ.

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وأضافت المنظمة أن ذلك يساوي تقريبا مثلي الوتيرة المسجلة في العقد الأول من تدوين القياسات بين 1993 و2002، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي بأكثر من عشرة سنتيمترات منذ أوائل التسعينات.


وقال بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي "خسرنا بالفعل مباراة ذوبان الأنهار الجليدية ومباراة ارتفاع مستوى سطح البحر، فتلك أنباء سيئة إذن". وأضاف أن مستويات سطح البحر ستواصل الارتفاع "آلاف الأعوام" لأن مستويات مرتفعة من غازات الاحتباس الحراري انبعثت بالفعل.


ويهدد ارتفاع مستوى البحر بعض المدن الساحلية ووجود بعض الدول القريبة من مستوى سطح البحر مثل جزيرة توفالو التي تخطط لإنشاء نسخة رقمية لنفسها إذا غمرتها المياه.

 

البيان

 




 

 


 

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