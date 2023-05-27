السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

أردوغان يتحدث عن بشرى قريبة لتركيا

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السبت، 27-05-2023 06:14 ص

أردوغان يتحدث عن بشرى قريبة لتركيا

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك بشرى قريبة بخصوص اكتشافات نفطية في البلاد.

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وفي تصريحات تلفزيونية لفت رجب طيب أردوغان إلى أن هناك اكتشافات جديدة في ولايتي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد، مضيفا: "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".


وبين أنه في حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير.

 

كما أشار الرئيس التركي إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا، الذي سبق وتم الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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