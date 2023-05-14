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الأحد، 14-05-2023 12:08 م

أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية

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الوكيل الإخباري- أدلى مرشح تحالف الشعب الحاكم، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات التركية، بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة أنقرة.

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وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الأتراك من الساعة 8:00 الصباحا وتستمر لغاية الساعة 17:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وسيدلي في الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف ناخب سيصوتون لأول مرة.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال الذي تعرضت لزلزال في 6 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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