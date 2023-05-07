تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضافت "أفاد" في بيان صدر عنها مساء أمس السبت، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

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وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.



وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

البيان