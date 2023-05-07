لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "الوطن" بأنه من المرتقب أن يشهد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو، في 10 مايو الجاري، لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود.

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وقالت الصحيفة إنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن دمشق بخصوص الاجتماع المرتقب، غير أن الرئيس بشار الأسد وخلال إفادة صحفية مشتركة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء الفائت، وصف المبادرة بالهامة، مجددا موقف سوريا الثابت تجاه مخرجات اللقاء الرباعي وقال: "في إطار اللقاء الرباعي الذي سيعقد في موسكو، أكدنا على أهمية هذه المبادرة مع الحرص على أن يكون محورها وهدفها هو انسحاب القوات المحتلة وإيقاف دعم المجموعات الإرهابية كطريق طبيعي لعودة العلاقات العادية بين أي بلدين".



ويأتي الاجتماع الرباعي المرتقب، عقب اجتماع عقد في 25 أبريل الفائت، في موسكو ضم وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا، وحينها أكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن"، أنه "لا صحة لبيان وزارة الدفاع التركية الذي تحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وما حصل في الاجتماع بين وزراء دفاع البلدان الأربعة كان للبحث في آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية ولم يتطرق الاجتماع إلى أي خطوات تطبيعية بين البلدين".