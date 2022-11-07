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الإثنين، 07-11-2022 10:46 ص

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بقصف على الحدود

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الوكيل الاخباري- اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمنية على الحدود ليلة الاثنين، بينما اتهمت باكو الجانب الأرمني باستخدام أسلحة خفيفة لقصف المواقع الأذربيجانية.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الأرمنية: "في ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الجاري أطلقت القوات المسلحة الأذربيجانية النار من الأسلحة الخفيفة من عيارات مختلفة على المواقع الأرمنية الواقعة في الجزء الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الوضع على الحدود في صباح اليوم الاثنين مستقر".

من جانبه قال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية: "ابتداء من الساعة 19:35 وحتى الساعة 21:50 مساء أمس الأحد أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمنية النار باستخدام الأسلحة الخفيفة من عيارات مختلفة على مواقع الجيش الأذربيجاني باتجاه التجمعين السكنيين مولابايراملي وبازيرخان بمنطقة كيالباجارسكي".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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