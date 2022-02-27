أستراليا تقول إنها ستزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة "غير مميتة".

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وأضاف، "نحن نقدم بالفعل دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات البسيطة، لكنني تحدثت للتو إلى وزير الدفاع [بيتر داتون] وسنسعى إلى تقديم أي دعم خاص بالأسلحة من خلال شركائنا في الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".



وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أن قنوات الناتو هي الطريقة الأكثر فاعلية لتوسيع الدعم العسكري الذي أعلنته بلاده في البداية، يوم الجمعة.

سبوتنيك عربي



