الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة بحادث تدهور مركبة على طريق إربد - المفرق

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الخليل

انقطاع التيار الكهربائي الإثنين القادم - مناطق

التربية تدعو استكمال وثائق التعيين - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة

الطاقة النيابية تناقش رد الحكومة على توصياتها بشأن تعرفة الكهرباء الجديدة

أجواء دافئة في المملكة اليوم

رومانيا : مستعدون لاستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني

العقبة الخاصة تمهل المحال التجارية 14 يوماً لتصويب أوضاعها

الأربعاء، 23-02-2022 08:28 ص

كندا تسلم أوكرانيا دفعة ثانية من الأسلحة الفتاكة

اوك


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

اضافة اعلان


ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "في هذا الوقت المحوري لأمن أوكرانيا وأوروبا والعالم ، تقوم كندا بدورها. نحن نفوض بنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا".


في وقت سابق ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرض إضافي قيمته 500 مليون دولار كندي (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) لدعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا. كما أعلن قرارا بتقديم أسلحة فتاكة بقيمة 7.8 مليون دولار كندي (6.1 مليون دولار أمريكي) لأوكرانيا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر النيل

مصر .. موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي

نيل

مصر.. تغير مفاجئ في لون مياه النيل والسلطات توضح

ط

تحطم مروحيتين بالقرب من منتجع تزلج أمريكي

اوك

أوكرانيا تستمر باستهداف جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

10202122215659737846255

رومانيا : مستعدون لاستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني

أخبار متعلقة
image (10)

رئيس دولة يحذر من وقوع حرب ستشمل أوروبا بأكملها

بركان

ثوران بركان إتنا في إيطاليا - فيديو

مطار اوكرانيا

كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا

وزير خارجية امريكا

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات

5

واشنطن ترسل 4 مدمرات إلى أسطولها المسؤول عن أوروبا

22022111978115102990

بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة اوكرانيا