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الأربعاء، 17-04-2024 12:18 م

أستراليا تدعو إلى التركيز على التحديات في المنطقة وليس دعم أوكرانيا

صندوق للمعاشات بأستراليا


الوكيل الإخباري - دعا وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز البلاد إلى التركيز على التحديات في المنطقة، بدلا من الاهتمام المفرط بدعم أوكرانيا.

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وقال الوزير خلال عرض استراتيجية الدفاع الوطني لحزب العمال الحاكم في البلاد: "سنواصل دعم أوكرانيا. ولكن من الصحيح أيضا، كما قلت، أننا سنركز على منطقتنا والتحديات الاستراتيجية التي نواجهها هنا. وهذا ما تدعو إليه الاستراتيجية للدفاع الوطني.. لدينا بالتأكيد تحديات نواجهها هنا، على عتبة بابنا مباشرة ويجب أن تكون هذه أولويتنا الرئيسية".

كما أكد مارلز أيضا على أن تركيز الأنشطة الدفاعية الأسترالية يجب أن يصب "بشكل لا لبس فيه" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من "التهديدات الأمنية" العديدة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن مارلز يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا وسط "خيبة أمل في أستراليا من مستوى الدعم لأوكرانيا".


واستبعدت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إرسال مركبات مدرعة وبعض المروحيات من طراز تايبان التي تم سحبها من الخدمة. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن طلب أوكرانيا للحصول على إمدادات إضافية من الفحم الأسترالي.

 

RT

 




 

 


 

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