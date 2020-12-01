الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

الثلاثاء، 01-12-2020 07:28 ص

لردع أي اعتداء على المصالح الأسترالية

أستراليا : تطوير صواريخ فرط صوتية للتصدي لروسيا والصين

وزير
وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، أن بلادها ستعمل بالاشتراك مع الولايات المتحدة على تطوير صواريخ فرط صوتية لمواجهة الصين وروسيا اللتين تطوران أسلحة مماثلة.

اضافة اعلان
 

ولم تكشف وزير الدفاع عن تكلفة البرنامج أو الفترة الزمنية التي سيستغرقها البرنامج.


وقالت رينولدز في بيان، اليوم الثلاثاء: "سنواصل الاستثمار في القدرات المتقدمة لمنح قوات الدفاع الأسترالية المزيد من الخيارات لردع أي اعتداء على المصالح الأسترالية".


وخصصت أستراليا ما يصل إلى 6.8 مليار دولار هذا العام لأنظمة الدفاع الصاروخي بعيد المدى.


وكانت الولايات المتحدة قد اختبرت عام 2017، صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت، قالت إنه مشابه لصاروخ روسي، مشيرة إلى أنها تعمل على نشر نظام صاروخي بقدرات عالية بحلول عام 2025.


ومن المرجح أن يؤدي هذا التعاون بين واشنطن وكانبيرا، التي تشعر بقلق متزايد بشأن الوضع العسكري في المحيط الهادئ، إلى تأجيج التوترات مع الصين، خاصة وأن العلاقات بين البلدين تشهد توترا متزايدا في الفترة الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
عدل

العدل الأمريكية تدعو لإغلاق قضية فلين بعد العفو الرئاسي

image (3)

تركيا تسحب سفينة التنقيب التابعة لها من المتوسط

image (2)

جو بايدن يسلم جانيت يلين حقيبة الخزانة الأمريكية

5fc503ea42360441d205fdfe

رئيس الحكومة العراقية يؤكد على ضرورة اقرار قانون تمويل الانتخابات

320161211229130

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق

5fc570b0423604071e0c3f6f

الرئيس الفرنسي الاسبق ينفي أمام المحكمة تهم الفساد

أخبار متعلقة
بايدن

خبير أمريكي يضع تصورا للطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع الصين

بايدن

بايدن يكشف عن خططه القادمة

ترا

موقع أمريكي : ترامب يفكر بالترشح للرئاسة في عام 2024

واشنطن

واشنطن تنشر قاذفاتB-52 في الشرق الأوسط

5fb8acd14c59b749c64c5fd1

مفاوضات بين الولايات المتحدة وتايوان حول تعزيز العلاقات الاقتصادية

صين

تقرير: ترامب يعتزم اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين