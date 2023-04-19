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الأربعاء، 19-04-2023 12:01 ص

أستراليا تعلن السبت اول ايام عيد الفطر .. والاردن يتحرى هلال شوال الخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد مركز الفلك الدولي، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، بإعلان مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في البلاد وفقا لبيان صادر عن المجلس ، مشيراً إن القرار جاء نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس.

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بدوره قال المفتي العام للمملكة عبد الكريم الخصاونة، إن الأردن يتحرى الخميس، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن التحري سيكون في مسجد الملك الحسين.

ودعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

 

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