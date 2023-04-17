الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

الفلكية السعودية: الحسابات تشير إلى أن يوم الجمعة غرة شوال

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الإثنين، 17-04-2023 07:08 م

الفلكية السعودية: الحسابات تشير إلى أن يوم الجمعة غرة شوال

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الوكيل الإخباري - أوضحت الجمعية الفلكية السعودية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الجمعة المقبل غرة شهر شوال.

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اشارت الجميعة ان الحسابات الفلكية تشير الى أن القمر سيصل منزلة الإقتران لشهر شوال يوم الخميس (يوم التحري) 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل 2023 عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي .


وبينت ان الاقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.


واضافت انه ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:42 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات واضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد ( 24 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال “فلكياً (حسابياً)”.


وعن رؤية القمر بالعين المجردة او أجهزة الرصد قالت انها "غير ممكنة" (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة و وجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقاءه القصيرة فوق الأفق.


وبينت الجمعية انه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.


ونوهت الى انه يوم الجمعة 21 ابريل 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (17) درجة واضاءته (2.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد ( 1 ساعة و22 دقيقة) من غروب الشمس.

 


 




 

 


 

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