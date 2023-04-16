الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد

ترجيح إعلان موعد افتتاح تلفريك عجلون بعد عيد الفطر

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

30% ارتفاع حجوزات صالات الأفراح خلال عطلة العيد

ولي العهد بمناسبة يوم العلم الوطني: علمنا عالٍ

صالونات التجميل: ركود في أول رمضان ونتوقع تحسناً خلال الاسبوع الحالي

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

الأحد، 16-04-2023 12:48 م

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

ههههههههههه


الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي حول موعد عيد الفطر 1444 هـ إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل/نيسان 2023م.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان له أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر.


وتابع " وبالتالي الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 إبريل".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
643bd2904236046fd86a6cb9 (1)

قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

643ba3e64c59b72ce338beba

الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

6432bde04236044a5f124589

ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي

image - 2023-04-16T120624.354

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر بونين اليابانية

643ba2664236041fe04e79cf

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

file

غوتيريش يهاتف الرئيس المصري والفريق دقلو بشأن السودان

أخبار متعلقة
2421801

بيان من الفلك الدولي حول الدول التي يمكن فيها رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل

5a06603b2375c7155203214c71287978

متى موعد عيد الفطر وكم عدد أيام الإجازة في مختلف الدول العربية والإسلامية؟

3202326215231848249552

الفلك الدولي : عيد الفطر يوم السبت في هذه الدول

هلال

مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر فلكيا

AdobeStock_429108272_0

تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا

25

الفلك الدولي ينفي وجود خطأ في موعد أذان الفجر