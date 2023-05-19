زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

الوكيل الاخباري- ضرب زلزال قويّ بشدّة 7,7 درجات ليل الجمعة، منطقة جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الواقعة في منطقة المحيط الهادئ، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ما أدى إلى إطلاق انذار بحدوث تسونامي دفع السلطات إلى إخلاء الشواطئ .

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ورُصِد الزلزال على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا، حسب المعهد الأميركي.



وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من "احتمال" تشكل موجة مدّ، وقال "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".