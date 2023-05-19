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مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا

الجمعة، 19-05-2023 07:53 م

مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا

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الوكيل الاخباري - قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم بهيروشيما في اليابان اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا تهدف إلى "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية" في أوكرانيا.

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وبحسب بيان نقلته وسائل إعلامية، فقد اتخذ قادة دول مجموعة السبع قرار فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لتشديد موقفها تجاه موسكو بعد 15 شهرا على بدء العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا.


وقال رؤساء دول مجموعة السبع التي انضم إليها الاتحاد الأوروبي "أكدنا مجددا التزامنا بتشكيل جبهة مشتركة ضد الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة على أوكرانيا".


وتشمل العقوبات الجديدة قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو، وفق ما جاء في البيان.


كما تعهدت مجموعة السبع في بيانها بـ"الحد من استخدام أو الإتجار بالألماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا" من خلال اعتماد تقنيات التعقب.


 




 

 


 

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