أكثر من 120 قتيلاً بفيضانات في عاصمة الكونغو الديمقراطية

الوكيل الاخباري - قضى أكثر من 120 شخصاً في كينشاسا، الثلاثاء، في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها الحكومة مساء أمس.

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وكان التلفزيون الرسمية أفاد في حصيلة سابقة بمصرع نحو مئة شخص في الكارثة.



وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفق إعلان أصدرته رئاسة الحكومة.



وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

سكاي نيوز