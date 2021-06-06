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الأحد، 06-06-2021 04:23 م

ألمانيا.. آخر اختبار انتخابي كبير قبل الاقتراع العام في سبتمبر

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الوكيل الإخباري- ينتخب سكان ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية اليوم الأحد مجلسا جديدا للولاية، في ما ينظر إليه على أنه آخر اختبار كبير للأحزاب السياسية في البلاد قبل الانتخابات الوطنية في سبتمبر.

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وفاز حزب الاتحاد الديمقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات الأخيرة بالولاية ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، قبل خمس سنوات.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب يواجه تحديا قويا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي احتل المركز الثاني في ساكسونيا أنهالت عام 2016.

وقد ينظر إلى فوز قوي للديمقراطيين أيضا على أنه علامة على أن زعيم الحزب الجديد، أرمين لاشيت، يمكن أن يأمل في الحصول على الدعم من كل من المحافظين والوسطيين في الانتخابات الوطنية المقبلة.

من جانبه، استفاد حزب "البديل" من المشاعر المناهضة للحكومة في الولاية، التي كانت حتى عام 1990 جزءا من ألمانيا الشرقية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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