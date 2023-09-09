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السبت، 09-09-2023 06:34 م

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعلق على ما ينتظر أوكرانيا حال وقف الحرب

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الوكيل الاخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الغرب عازم على تقليص حجم انتصارات روسيا في أوكرانيا.

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وأوضح ريتر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا، والآن يواجهون معضلة كبيرة تتمثل في كيفية التخفيف من عواقب هزيمتهم الوشيكة، وسيحاولون ذلك من خلال محاولة تقليص حجم انتصارات روسيا".

وأضاف: "إذا توقف الصراع الآن، يمكنكم أن تتصوروا بشكل تقريبي ما ستكون عليه حدود أوكرانيا، خلال ذلك، فإن مسألة وجود هذه الدولة ضمن حدودها الحالية ستبقى معلقة في الهواء".

ووفقا لريتر فإن حلف الناتو قلل من تقديره لروسيا عندما كان يُعد أوكرانيا لشن الهجوم المضاد، قائلا إن دول الحلف اعتبرت روسيا دولة ضعيفة، لكن الدفاع الجيد والانضباط والتفاني الذي يتميز به الجنود الروس أنزل دول الحلف من السماء أو بتعبير أدق أيقظهم من أحلامهم".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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